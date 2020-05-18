Erişteli nohut çorbası nasıl yapılır? Erişteli nohut çorbası tarifi ve malzemeleri nedir?

Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Gündüz kuşağının beğenilen programında gelinler yemekleri hazırlıyor ve kayınvalideler ise puanlama yapıyor. Bugün ise gelinler erişteli nohut çorbası tarifini hazırlıyorlar. Peki erişteli nohut çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

ERİŞTELİ NOHUT ÇORBASI

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 su bardağı nohut

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı zerdeçal

20 – 25 adet tane kişniş – havanda ezilmiş

5 su bardağı su

Yarım su bardağı erişte

1 tatlı kaşığı Kuru nane

ERİŞTELİ NOHUT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Çorba tencerenizi ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip, ısıtın.

Zeytinyağınız ısınınca içerisine ince yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin.

Küçük küp doğradığınız patatesleri de ekleyin ve karıştırın.

Salçaları ekleyip birkaç tur karıştırın.

Baharatları ekleyip, karıştırın.

Ardından nohudu ekleyin, karıştırın ve sıcak su ilave edip nohutlar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Erişteleri ayrı bir tavada biraz kavurun.

Nohutlar yumuşayınca içerisine erişteyi ilave edin ve erişteler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

İçerisine kuru nane ekleyin, karıştırın.

Ocaktan alın ve servis kaselerine paylaştırıp, sıcak servis edin.