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19.10.2020 - 17:45 | | İHA

Erkek arkadaşı tarafından darp edildi, hastanelik oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erkek arkadaşı tarafından darp edildi, hastanelik oldu

Olay, Aydın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1971 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. ve erkek arkadaşı A.A. tartışmaya başladı. İddiaya göre, A.A. kız arkadaşı olduğu öğrenilen B.T.'yi darp etti. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler B.T. isimli kadını yarı baygın halde bulurken, A.A.'nın ise evden ayrıldığı belirlendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri darp edilen kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri evden ayrılan A.A.'yı bölgede arama çalışması başlatırken, darp edilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir dükkana satmışDenizli’nin Pamukkale ilçesinde M.K., telefonunu şarj etme bahanesiyle girdiği iş yerinde reyonda bulunan 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları, işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin çaldığı cihazı 200 metre ilerideki başka bir telefoncuya sattığı belirtildi.
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