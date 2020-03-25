Erkek arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız tutuklandı!

23 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda, Kürşat Y. (33), Gökhan Ç. (34) ve Büşra A. (23) isimli 3 arkadaş aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Büşra A. pompalı tüfekle Kürşat Y.’ye 2 el ateş etti. Kürşat Y. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınırken polis operasyonu sonucu beraberindeki iki kişi ile yakalanan Büşra A. çıkarıldığı Aksaray Adliyesinde tutukladı.
Arkadaşları Gökhan Ç. mahkemece ev hapsine çarptırılırken, İsmail G. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrollük kapsamında serbest bırakıldı.
Corona karantinasında görevli doktor çift! Çocuklarıyla böyle görüşüyorlarKonya'da görev yapan doktor çift Demet ve Mehmet Ali Acar, corona virüs hastalığı şüphesiyle karantina altındakilerle ilgilenmeye başlayınca, 2 çocuklarıyla sosyal mesafeyi gözeterek görüşmeye başladı. Çift, salgın sürecinde çocuklarını hastalıktan korumak için anneannelerine bırakırken, iş çıkışı asansör önüne koydukları sandalyelerde oturarak onlarla konuşup, oyun oynadı. Doktor çift çocuklarıyla teması tamamen keserken, ailenin bu görüntüleri ise sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı.