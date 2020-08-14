MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti
ABONE OL
14.08.2020 - 13:33 | | DHA

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti.

Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Olayla ilgili evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti

 

Gaziantep'te camdan düşen kız hayatını kaybetti!Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni corona virüs genelgesi! 81 ile gönderildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni corona virüs genelgesi! 81 ile gönderildi

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu

Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu

Sıradaki Haber