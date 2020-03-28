Erken evlilik, infaz paketinden cıktı

AK Parti, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını nedeniyle hız verdiği infaz indirimi çalışmasından “erken yaşta evlilik”ten ceza alan mahkûmlara yönelik düzenlemeyi ayırma kararı aldı. Düzenlemenin muhalefetin destek vermesi halinde, ortak imzalı kanun teklifi olarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. AK Parti hükümetinin, 17 Kasım 2016’da Türk Ceza Kanunu’da değişiklik öngören yasa önerisi görüşmelerinde “çocuğun cinsel istismarı”ndan ceza alan mahkumlarla ilgili verdiği önerge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “mutabakat çağrısı” ile geri çekilmişti. AK Parti’nin 2016’daki tartışmaların bir benzerinin yaşanmaması ve böyle hassas bir konuda tek başına siyasi sorumluluk almak istememesi nedeniyle sözkonusu teklifi muhalefetin de desteğiyle ortak imzalı şekilde Meclis Başkanlığı’na sunma hedefiyle çalışma yürüttüğü öğrenildi. AK Parti, infaz düzenlemesini önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunacak.



‘Torbacılar’a ceza indirimi



AK Parti ceza infaz düzenlemesinde çalışmasını tamamlasa da muhalefet partileriyle uzlaşma görüşmeleri sürüyor. Muhalefetle bir kez daha görüşen AK Parti grubu, terör, örgüt, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kasten öldürme ve mükerrer suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ceza alanları infaz düzenlemesi kapsamı dışında tutmayı kesinleştirdi. “Torbacılık” yaptığı gerekçesiyle ceza alan mahkumların ise infaz indiriminden yararlanabileceği kaydediliyor.



Bir defaya mahsus af

Hazırlanan çalışmaya göre Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) eklenecek geçici bir madde ile “tecavüz ve zorla yaptırılan evlilikler” kapsam dışı kalmak suretiyle “erken yaşta evlilik” yaptığı için ceza alan mahkumlara bir defaya mahsus af getirilecek. Parti içinde görüş ayrılıkları yaşansa da ceza alan erkek ile evlendiği çocuk arasındaki yaş farkının en fazla 10 olması eğilimi öne çıkıyor.