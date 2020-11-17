Ermeni milisler ormanda gizleniyor

Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ’da Ermenistan askerlerinin çekildiği noktalara konuşlanmasını sürdürürken, bölgeye ilişkin haritasında güncelleme yaptı. Daha önce 16 olarak belirlenen gözlem noktaları sayısı iki artırılarak 18’e çıkarıldı. Barış Gücü’nün komuta merkezleri ise Hankendi ve Martekert’ye kuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesindeki Rus gözlem noktalarına ilişkin yeni bir harita yayınladı. Buna göre daha önce 16 olarak açıklanan kalıcı gözlem noktalarının sayısı 18’e çıkarıldı. Gözlem noktalarının yanı sıra, çeşitli kesimlerde bir dizi geçici askeri karakolların kurulacağı da açıklandı. Son dört gün içinde bin 103 Rus askeri ve bin 168 askeri teçhizatın bölgeye ulaştırıldığı, asker ve malzemelerin 73 uçuşla Rusya’dan Ermenistan’a sevk edildiği bildirildi. Asker ve teçhizatın buradan Laçin koridoruna, oradan Dağlık Karabağ bölgesine nakledildiği belirtilirken, 15. Motorlu Tüfek Tugayı’nın ikinci taburunun Hankendi’ye, birinci taburun ise Martakert’te konuşlandırılacağı belirtildi.

Kiliseye kapandılar

Bölgeden gelen haberlere göre, bazı bölgelerdeki Ermeni milis gruplar ise imzalanan üçlü anlaşmaya uymayarak Rus Barış Gücü’ne zorluk çıkarıyor ve bölgede gerginliğe neden oluyor. Kelbecer, Laçin ve Ağdam bölgesindeki ormanlık alanlardaki milis grupların, Barış Gücü askerlerine ateş açtığı, gelişme üzerine de söz konusu üç bölgeye takviye asker gönderildiği aktarılıyor.

Bazı Rus ve Ermeni kaynakları ise, kendilerine “Smertnik” diyen bazı grupların, yanlarına Ermeni rahipleri de alarak Kelbecer’deki kiliseye kapandıklarını ve “Burada öleceğiz” sloganlarıyla barışı koruma görevlilerine direndiklerini bildirdi. İddiaya göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin’i arayarak, “Beni dinlemiyorlar, itaat etmiyorlar” diyerek yardım istedi.

Dağlık Karabağ’a ilişkin haritada güncelleme yapan Rusya, daha önce 16 olarak belirlenen gözlem noktaları sayısını 18’e çıkardı. Ayrıca geçici karakollar da kurulacak.