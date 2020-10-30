Ermenistan şokta: Azerbaycan 2 uçağı düşürdü

Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına cephede karşılık veren Azerbaycan ordusu, Ermenistan Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet SU-25 savaş uçağını Gubadlı’da vurarak düşürdü.

Gence’de yaptığı katliamların ardından, Berde’de 21 sivili öldüren Ermenistan ordusu, ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki Goranboy ve Terter’i ateş altına aldı. Ermenistan’a cephede sert karşılık veren Azerbaycan ordusu ise güneyden Hadrut yönünde ilerleme kaydetti. Laçin koridoru Stratejik öneme sahip Laçin koridoruna ilerleyen Azerbaycan ordusu, burayı kontrol altına almasıyla, Karabağ ile Ermenistan arasındaki lojistiği de kesmiş olacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam eden çatışmalarda, Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 savaş uçağının, Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu ve iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı başka bir paylaşımda, Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA’ların da Berde şehrinde sivilleri hedef alan Ermeni unsurlara ait topçu ve zırhlı araçları imha ettiği görüldü.

2 subay öldü diğeri kayıp

Çatışmalarda Ermenistan’ın 1. Ordu Komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan öldürüldü. 1. Genel Ordu’nun topçu dairesi subayı, 2. motorlu piyade alayının komutanının da kayıp olduğu ifade edildi. Ermenistan ordusuna ait iki T-72 tankı, iki Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve altı otomobil imha edildi ve çok sayıda Ermenistan askeri personeli de etkisiz hale getirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafından Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısının 5’e yükseldiğini açıklarken; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbayi mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Yukarı Karabağ konusunu telefonda konuştu.

Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ile bir binbaşı çatışmalarda öldürüldü. Azerbaycan ordusu, öldürülen albayın üniformasının fotoğraflarını paylaştı.

İLAÇ ALIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan’ın düzenlediği misket bombası saldırısında hayatını kaybeden Azerbaycanlı 21 sivil farklı köylerde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Saldırı sırasında eşiyle doktordan çıkıp eczaneden ilaç almak isterken misket bombasının isabet etmesi sonucu ölen 51 yaşındaki Fazıl Hacıyev de toprağa verilenler arasındaydı. Hacıyev, Berde’nin Niftçi köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi. AA’ya konuşan Hacıyev’in kardeşi Hacıyev, “Abim 1993’teki 1’inci muharebede savaşçıydı. Savaş meydanında ölmedi ama eczanede ilaç alırken vuruldu” ifadelerini kullandı. Hacıyev, “Bir oğlu şu anda cephede ve babasının vefat ettiğinden haberi yok. Sadece babasının yaralı olduğunu söyledik” dedi.

ALİYEV: BÖLGEDEKİ DÜZENİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRDİK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede yeni gerçeklerin oluştuğunu, Türkiye, İran, Rusya ve İran arasında farklı formatlarda işbirliğinden söz edilebileceğini ifade etti. Rus basınına konuşan Aliyev, Dağlık Karabağ krizinin çözümünden sonra bölgedeki jeopolitik durumun nasıl gelişeceğine ilişkin düşüncelerini aktardı. Aliyev, “Gelecekte durum elbette kriz öncesindekinden farklı olacak. Bölgedeki jeopolitik düzeni büyük ölçüde değiştirdik. Değişti ve birçok klişe geçmişte kaldı” dedi. Aliyev, “Bugün bölgemizde, buraların gündemini belirleyen, işbirliğini hedefleyen önde gelen siyasetçiler arasında çok olumlu bir işbirliği formatının geliştiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan arasında hem üçlü hem ikili formatlarda aktif işbirliği olduğundan söz etmek mümkün. Bizim de üçlü formatta işbirliğimiz var” dedi. Gelecekte dörtlü formatta çalışacakları zamanların da olacağını belirten Aliyev, bunun bölgedeki güvenliği güçlendirmek bakımından doğal olacağını söyledi.