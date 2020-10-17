Ermenistan’a Rum korgeneral gitti

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da bölücü terör örgütü PKK/YPG’lilerin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir korgeneralinin de bölgede olduğunu ve Ermeni milisler, PKK’lı teröristler ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgilerine ulaşıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop, son yaşanan gelişmelerle ilgili basın açıklamasında özetle şu bilgileri verdi:

107 TERÖRİST ETKİSİZ: Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; yurt içinde 5’i büyük çaplı, 8’i orta çaplı, yurt dışında 2 büyük, 6 orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiştir. Son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diğer yandan, Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 9 Ekim’de imzalanan ve PKK’nın Sincar’daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşmanın önemli olduğunu değerlendiriyor ve destekliyoruz.

RUM GENERAL ERMENİSTAN’DA: Ermenistan’da PKK/YPG’lilerin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir korgeneralinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleri, PKK/YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgileri mevcuttur. Bölgede barış ve istikrar için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir.

GEMİLERE TAM KORUMA: Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak, Oruç Reis Araştırma gemimiz 12 Ekim’den itibaren, kıta sahanlığımız içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerine yeniden başlamıştır. TSK tarafından Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir.