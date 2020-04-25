Ertuğrul İsminin Anlamı Nedir? Ertuğrul Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ertuğrul Türkçe kökenli bir isimdir. Anlamı üzerinden de oldukça beğeni toplayan ve tarihi bir yapısı bulunan adlardan biridir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Ertuğrul ismi ‘Dürüst, doğru ve yiğit’ şeklinde geçmektedir.

Ertuğrul Ne Demek?

Ertuğrul genel olarak anlam açısından ‘dürüst’ ya da ‘doğru ve yiğit’ olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda Osmanlı hanedanının kurucusu, Osman Bey'in babasıdır. Adı ise Ertuğrul Gazi olarak tarihte yer alır.

Özellikle son dönemlerde görkemli bir diziyle ekrana gelmesi sebebiyle pek çok kişi anlamını ve tarihini internet üzerinden araştırmaktadır. Aynı zamanda anne ve babalar yeni doğan minik yavruları için bu ismi vermek adına yine araştırma gerçekleştiriyor.

Ertuğrul İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Ertuğrul isim ve aynı zamanda sözcük anlamı olarak ortak şekilde kullanılmaktadır. Türk tarihinin önemli isimleri arasında yer alması ile beraber, pek çok kişi Kur'an'da geçip geçmediği konusunda araştırma gerçekleştiriyor. Ertuğrul isminin Kur'an'da bulunmayan bir addır. Bu ismi erkek çocuğunuz için güzel anlamı ve tarihi ile beraber kullanabilirsiniz.