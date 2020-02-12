Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Kar yağışının etkili olduğu iç ve doğu kesimlerde soğuk hava ile birlikte buzlanma ve don olayları yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam saatlerinden bu yana birçok il ve ilçeden kar tatili haberleri geldi. 7 ilde okullar kar nedeniyle tatil edilirken Erzincan, Kırşehir ve Amasya için henüz bir açıklama gelmedi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren bu şehirlerde yaşayan öğrenci ve veliler okullar bugün tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Erzincan, Amasya ve Kırşehir Valilikleri tarafından açıklama yapıldı mı?

ERZİNCAN, AMASYA VE KIRŞEHİR VALİLİKLERİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Erzincan, Amasya ve Kırşehir Valilikleri tarafından henüz yapılmış olan bir açıklama yok. Açıklama yapıldığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.