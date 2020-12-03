MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erzincan Valisi Makas, vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti
ABONE OL
03.12.2020 - 03:32 | | AA

Erzincan Valisi Makas, vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesindeki Alp Karakolu ve üs bölgelerinde zorlu kış şartlarında görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Erzincan Valisi Makas, vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altındaş ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile Alp Karakolu üs bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü 1688 rakımlı dağlarda nöbet tutan askerlerle bir araya geldi.

Makas ve beraberindekiler, zor ve sarp arazi koşullarında vatan savunmasını canı pahasına yerine getiren Mehmetçikleri tebrik etti.

Güvenlik güçleriyle sohbet ederek görevlerinde başarılar dileyen Mehmet Makas, bölgeyle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Ardından devlet büyüklerini cep telefonundan görüntülü arayan Makas, nöbet tutan askerlerle görüştürdü.

Vali Makas gerek ülke dışında gerekse ülke sınırlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları, bölgede bulunan güvenlik güçlerinin azim ve kararlığı terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Park halindeki cipin kundaklandığı anlar kamerada

Park halindeki cipin kundaklandığı anlar kamerada

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Erzincan Valisi Makas, vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti

Erzincan Valisi Makas, vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet