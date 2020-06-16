MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı
ABONE OL
16.06.2020 - 09:13 | | İHA

Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı

Son dakika haberi... Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada suda kayıp olarak aranan son kişinin cesedi Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar tarafından çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ’a gönderildi.

Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı

Erzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil'in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazadan 5 saat sonra Erzincan AFAD’tan 2 kişilik ve Elazığ Emniyet Müdürlüğünden 4 kişilik dalgıç ekibi suda kayıp olarak aranan şoför Dil'in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı.

Hastane morgundaki işlemlerin ardından kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ’a gönderildi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” dönemi ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Vatandaşlardan bazılarının durakta otobüs beklerken maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Ali'nin ameliyatlarına, corona virüs engeli!

Mehmet Ali'nin ameliyatlarına, corona virüs engeli!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İzmir'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

İzmir'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Sıradaki Haber