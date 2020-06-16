16.06.2020 - 09:13 | | İHA
Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı
Son dakika haberi... Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada suda kayıp olarak aranan son kişinin cesedi Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar tarafından çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ’a gönderildi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil'in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazadan 5 saat sonra Erzincan AFAD’tan 2 kişilik ve Elazığ Emniyet Müdürlüğünden 4 kişilik dalgıç ekibi suda kayıp olarak aranan şoför Dil'in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı.
Hastane morgundaki işlemlerin ardından kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ’a gönderildi.
İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” dönemi ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Vatandaşlardan bazılarının durakta otobüs beklerken maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü.