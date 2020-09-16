Erzincan’da 366 kişi ve 59 iş yerine Covid-19 cezası!

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzincan'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması sonrası salgın kontrol timi görevlileri cadde ve parklarda denetim yaparak vatandaşları uyarıp evlerine gönderdiler.

Erzincan'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının ardından, kentte denetimler artırıldı. Salgın kontrol timi görevlileri kentte kısıtlamanın olduğu saatlerde cadde ve parklarda denetimde bulundu. Parkta 65 yaş üstü vatandaşları tespit eden görevliler önce uyardı sonra da evlerine gönderdiler.

“ERZİNCAN’DA 366 KİŞİ VE 59 İŞ YERİNE COVİD-19 CEZASI”

Erzincan’da 22 Haziran- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan korona virüs (Covid-19) denetimlerinde 366 kişiye idari para cezası uygulandı.

1 Haziran - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında korona virüsle mücadele kapsamında yapılan iş yeri denetimlerinde de Covid-19 tedbirlerine uymayan 59 işletmeye de idari para cezası uygulandı.