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13.07.2020 - 10:03 | | İHA

Erzincan'da feci kaza! Ters dönen otomobilden kurtarıldılar

Erzincan-Sivas kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da feci kaza! Ters dönen otomobilden kurtarıldılar

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Heybeli Köy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Kalaycı yönetimindeki 34 CRJ 655 plakalı Mercedes otomobil ile kavşaktan çıkış yapan Erol Gömrükçü idaresindeki 24 FA 200 plakalı Renault otomobil, çarpıştı. Kazada takla atıp ters dönen 24 FA 200 plakalı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kara yolundaki ulaşım kaza nedeniyle yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

Taksicitartıştığı müşterisini 2 yumrukla nakavt ettiGelen son dakika haberine göre Ataşehir’de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere serdi. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar ise kameralara yansıdı.
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