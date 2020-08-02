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02.08.2020 - 12:39 | | İHA

Erzincan’da süs havuzunda tehlikeli serinlik!

Erzincan’da sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Erzincan’da süs havuzunda tehlikeli serinlik!

Erzincan’da Binali Yıldırım Parkı içerisinde ki süs havuzu sıcaktan bunalan çocukların eğlencesi haline geldi. Hava sıcaklığının 38 dereceyi gördüğü Erzincan’da sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek amacıyla geldikleri Binali Yıldırım Parkı'ndaki süs havuzlarına girdi.

Yasak ve tehlikeli olmasına, ayrıca korona virüs tehlikesine de aldırış etmeden parkta bulunan süs havuzuna giren çocuklar, elektrik hattı bulunan havuzda elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamamaları dikkatlerden kaçmadı.

Avcılar'da akılalmaz görüntü! Motosiklete 4 kişi bindilerİstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.
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