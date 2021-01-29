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29.01.2021 - 09:16 | | AA

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ile devrilen yolcu otobüsünde iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Erzincan'da kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.

Cihan A'nın kullandığı 34 BBE 666 plakalı Çanakkale'den Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevki Karayollları bakım evi önünde kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrildi.

Kazada 38 yolcusu bulunan otobüste iki kişi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
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