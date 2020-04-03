Erzurum'da 2 kişiden fazla bir arada yürüyenleri polis uyardı

Vali Okay Memiş, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, corona virüs salgınından vatandaşları korumak için bazı kararlar aldıklarını belirtti. Alanın kararlar şöyle:

"İlimize her ne şekilde olursa olsun (Karayolu, Havayolu) giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgâhlarından ayrılmamalarına, kolluk birimleri tarafından takiplerinin yapılmasına. Kolluk birimleri tarafından havaalanı, otogar ve ilimizin giriş güzergahlarında gerekli çalışmalar yapılıp, ilimize giriş yapacak kişilere 14 gün ev izolasyonunun yazılı olarak tebliğ edilmesine. Bu kişilerden ikametgâhlarından ayrılmamaları yönündeki ikaza uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'inci maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına. İlçelerden İl Merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmemesine, zorunlu hallerde Kaymakamlıklarımızdan Seyahat İzin Belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapabilmelerine. İlimiz genelindeki cadde ve sokaklarda, üç (3) veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşmanın yasaklanmasına, uygulamanın kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine. Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasına. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri tarafından titizlikle yürütülmesine karar verilmiştir."

Kent merkezinde guruplar halinde gezenler ise karardan bilgilerinin olmadığını belirterek, polisin uyarısı üzerine sosyal mesafeyi koruyarak, evlerine döndü.