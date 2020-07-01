Erzurum'da 5 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼: Ã‡evre binalardakiler tahliye edildi

Ä°lÃ§enin ÅžÃ¼krÃ¼paÅŸa Mahallesi'nde yer alan Ä°lhami AkkuÅŸ'a ait 5 katlÄ± bina akÅŸam saatlerinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle tamamen Ã§Ã¶ktÃ¼.

Olay Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, itfaiye ve 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapÄ±lan incelemede kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu ÅŸans eseri yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ã‡Ã¶ken binanÄ±n Ã§evresinin polislerce gÃ¼venlik ÅŸeridine alÄ±nmasÄ± sonrasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n alana yaklaÅŸmasÄ±na izin verilmedi.











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BinanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sebebiyle Ã§evredeki binalarda oturan bazÄ± vatandaÅŸlar da ekiplerce tedbiren evlerinden tahliye edildi. 5 yÄ±l Ã¶nce kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi sebebiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen evin Ã§Ã¶kmesi dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸlar da endiÅŸeli anlar yaÅŸadÄ±.

Ekiplerin bÃ¶lgedeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.





"Deprem oluyor sandÄ±k"

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Mahalle sakinlerinden Sait Ã‡iÄŸdem de yÄ±kÄ±lan evin yan sokaÄŸÄ±ndaki bir evde oturduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

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"Saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda evde otururken bir ses geldi. Ä°lk baÅŸta korktuk, ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k, ne olduÄŸunu bilemedik ve sonra ÅŸiddetli gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ devam etti, deprem oluyor sandÄ±k, Ã§ocuÄŸu aldÄ±m dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken baktÄ±m sallanmÄ±yoruz. Ben eÅŸimi ve Ã§ocuÄŸu evin Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±p yÄ±kÄ±lan evin yanÄ±na geldim. Orada oturan birisi vardÄ±, ona iÃ§eride birisi var mÄ± diye sordum, 'kimse yok' dedi. Ben tekrar eve koÅŸtum baktÄ±m Ã§Ã¶ken binanÄ±n yanÄ±nda 2 katlÄ± bir ev var, Ã§Ã¶ken bina yÃ¼zÃ¼nden onun duvarÄ± da yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O evde oturanlara ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±layacak malzemeler alÄ±p onlarÄ± evlerinden Ã§Ä±kardÄ±k. Ã‡Ã¶ken binanÄ±n etrafÄ± toz dumandÄ±, iÃ§eri girip 'kimse var mÄ±' diye seslendik, ses gelmedi, sonra itfaiyeye haber verdik."

Ã‡iÄŸdem, 3 yÄ±ldÄ±r aynÄ± mahallede oturduÄŸunu ve Ã§Ã¶ken binaya giren Ã§Ä±kan kimseyi gÃ¶rmediÄŸini anlatarak, enkaz altÄ±nda kalan kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ekiplerin bÃ¶lgedeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.