Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Kentte bir süre önce arazide polislerce bitkin halde bulunan kızıl şahin, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada veteriner hekim tarafından bakım ve beslenmeye alınan kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından görevlilerce doğaya bırakıldı.