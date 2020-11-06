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06.11.2020 - 16:05 | | AA

Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Erzurum'da polislerin bitkin halde bulduğu kızıl şahin, tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.

Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Kentte bir süre önce arazide polislerce bitkin halde bulunan kızıl şahin, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada veteriner hekim tarafından bakım ve beslenmeye alınan kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından görevlilerce doğaya bırakıldı.

 

Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.
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