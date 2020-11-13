Erzurum'da kÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±k: 800 mezar kazÄ±lÄ±yor

Erzurum BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± MezarlÄ±klar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼,Â Abdurrahman Gazi MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â Ekipler,Â kepÃ§elerle aÃ§Ä±lan 600 mezarÄ±, hilti, kompresÃ¶r, kazma ve kÃ¼reklerle dÃ¼zelterek, kÄ±ÅŸ dÃ¶nemine hazÄ±r hale getirdi.Â 200 mezarÄ±n hazÄ±lanmasÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.



'KIÅžIN TOPRAK TAÅž GÄ°BÄ° OLUYOR'



BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, "KÄ±ÅŸÄ±n toprak taÅŸ gibi oluyor. YaklaÅŸÄ±k bir metre kar yaÄŸÄ±yor. MezarÄ± ancak kompresÃ¶r yardÄ±mÄ± ile kazdÄ±rabiliyoruz. Sonbaharda hazÄ±rlÄ±k yaparak tek, Ã§ift, Ã¼Ã§ ve dÃ¶rt kiÅŸilik olmak Ã¼zere mezar yerleri kazÄ±yoruz. Åžu ana kadar 600 mezar yeri kazdÄ±k. KÄ±ÅŸ korkusu yaÅŸamÄ±yoruz. Aile mezarlÄ±ÄŸÄ± olanlardan biri rahmetli olduÄŸunda o gÃ¼n kazÄ±yoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama Ã¶nceden bu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in kÄ±ÅŸÄ±n gÃ¼nde 5 ila 10 arasÄ±nda cenaze defnediyoruz. Bu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bizim iÃ§inde Ã§ok kolay oluyor" diye konuÅŸtu.



'GÃœN BOYU MEZAR KAZIYORUZ'



KÄ±ÅŸÄ±n mezar aÃ§manÄ±n Ã§ok zor olduÄŸunu belirten iÅŸÃ§ilerden Sinan Vural da "KÄ±ÅŸ gelmeden 600 mezarÄ± aÃ§tÄ±k. 200 tane daha yapmamÄ±z lazÄ±m. Kar yaÄŸmadan, iyice don yapmadan tamamlamalÄ±yÄ±z. Yoksa Ã§ok zor oluyor. GÃ¼n boyu mezar kazÄ±yoruz. Cenazeler gelince de kazma iÅŸlemini bÄ±rakÄ±p, defin iÅŸlerini yapmaya gidiyoruz" dedi.Â