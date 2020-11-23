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23.11.2020 - 14:55 | | İHA

Erzurum’da silah ticareti operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu madde ve silah ticareti operasyonunda 16 şahıs gözaltına alınırken 10’u tutuklandı.

Erzurum’da silah ticareti operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde, bazı şahısların örgütlü olarak uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptıkları yönünde bilgi elde edilmesi sonucu 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramada, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet tabanca, 1.219 adet bu silahlara ait fişek, 14 adet şarjör, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2.279 gram esrar, 20 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken 16 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 10’u sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.

 

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