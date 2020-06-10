MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eş cinayeti sanığı cezaevinde intihar etti
ABONE OL
10.06.2020 - 13:52 | | DHA

Eş cinayeti sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), 92 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

Eş cinayeti sanığı cezaevinde intihar etti

Tire ilçesi Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, 10 Mart günü saat 13.30 sıralarında, iş yerine gelen 1,5 yıl önce boşandığı eşi Ercüment A. tarafından bıçaklandı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan, aynı gün yakalanıp gözaltına alınan Ercüment A., polisteki ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğunu hazmedemediği için öldürdüğünü söyledi. Ercüment A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

92 gündür tutuklu olan Ercüment A., bu sabah kaldığı cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Ercüment A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

 

Teslimat devam ediyor... İşte Nüfuz Edici Bomba'nın özellikleri!Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter'dan bir video paylaşarak Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'yı nem bulutları kapladı

Antalya'yı nem bulutları kapladı

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Caner Çalışır neden öldü? Caner Çalışır kim, kaç yaşındaydı?

Caner Çalışır neden öldü? Caner Çalışır kim, kaç yaşındaydı?

Sıradaki Haber