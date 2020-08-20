Eş durumu tayin kontenjanları açıklandı! Mazerete bağlı yer değiştirme tercih ekranı...

Eş durumu tayin kontenjanları ve başvuruları ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. "personel.meb.gov.tr" adresinde mazerete bağlı yer değiştirme kontenjanları yer aldı. 19 Ağustos'ta başlayan mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 21 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki eş durumu tayin kontenjanları nedir?

KONTENJANLAR AÇIKLANDI

2020 yaz dönemi kadrolu öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanları yayımlandı

MAZERET BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KONTENJANLARI VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

EŞ DURUMU TAYİN TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12-17 Ağustos 2020 tarihlerinde alındı.

Tercihler 19-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.