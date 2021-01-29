Eş durumu tayin sonuçları açıklandı mı 2021, bugün mü belli olacak, saat kaçta? Özür grubu atama sonuçları ile ilgili detaylar...

Eş durumu tayin sonuçları öğretmenler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili duyuru gerçekleştirdi. Peki eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü şu duyuruyu gerçekleştirdi;

"MEBBİS'te yapılan modül güncellenmesine bağlı olarak 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınacak ve atama işlemleri 29.01.2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır."