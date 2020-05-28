Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç bu akşam yayınlanacak olan Survivor'ın yeni bölümünde ayak tenisi mücadelesinde boy gösterecek. Ünlü ismi ekranda görenler bir kez daha 'Esat Yontunç kimdir? Kaç yaşına ve nereli?' sorusunu soracak. İşte Yontunç'un biyografisi...

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

5 Mayıs 1969 İstanbul doğumlu Esat Yontunç, Acun Medya Genel Koordinatörü’dür.

Orta ve lise öğretimini Moda Koleji’nde tamamlayan Esat Yontunç, İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezundur.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırlamıştır. Program 2006 yılında sona ermiştir.

2004 yılından beri Acun Medya’da genel koordinatör olarak görev alan Esat Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü yapmıştır.