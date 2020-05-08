Eşe Anneler Günü mesajları! Eşe en güzel ve anlamlı Anneler Günü mesajı...

Anneler Günü farklı ülkelerde değişik tarihlerde kutlanıyor. Anneler Günü, Türkiye'de bu yıl 10 Mayıs Pazar Günü kutlanacak. Anneler Günü'ne sadece sayılı günler kaldı. Anneler Günü'nü için mesajlar merak konusu oldu. Eşinin Anneler Günü'nü güzel ve anlamlı bir mesajla kutlama isteyenler duygusal sözler ve mesajlar araştırılıyor. İşte Anneler Günü mesajları...

EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI...

Güzel yuvayı birlikte kurduk. Anneler Günü'n kutlu olsun canım eşim...

Sen harika, mükemmelsin ve seni bütün kalbimle seviyorum. Anneler Günü'n kutlu olsun...

Dünyanın en güzel eşinin, Anneler Günü kutlu olsun.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Eşim, Anneler Günü'n kutlu olsun...

Hayat yolculuğumda beri beni besleyen canım eşim, Anneler Günü'n kutlu olsun...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!

Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!