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30.09.2020 - 17:41 | | DHA

Esenyurt Belediyesi önünde eylem!

Esenyurt Belediyesi'nde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi bir grup, haklarının ellerinden alındığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Esenyurt Belediyesi önünde eylem!

Tüm Bel-Sen üyesi grup öğle saatlerinde Esenyurt Belediyesi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı Tüm Bel-Sen İstanbul 1.Nolu Şube Başkanı Adem Erdem yaptı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçilmeden önce verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade eden Erdem, "Seçimden önce memura mesaj atarak haklarının iyileştirileceği huzurlu bir çalışma ortamı sağlayacağının sözünü veren Sayın Başkan Kemal Deniz Bozkurt, ne yazık ki seçim öncesinde Ak Partili bir belediyede var olan aylık ödemeler dışında 3 adet ikramiyeyi Esenyurt Belediyesi memurlarının elinden alınmıştır" dedi.

Belediye içerisinde liyakata önem vermeden, hatta memur olmayan kişilere müdür yetkisi vererek çalışanların motivasyonunu düşüren, itiraz edenlere mobbing uygulayarak çalışanların haklarını gasp eden bir anlayış içerisinde olduğunu iddia eden Adem Erdem, Bozkurt'u sözlerini tutmaya ve toplu sözleşme masasında çalışanların haklarını teslim etmeye davet etti. Grup, haklarının teslim edilene kadar eylemlerine devam edeceği belirtti.

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