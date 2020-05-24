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24.05.2020 - 11:54 | | İHA

Esenyurt'ta bayram sabahında dehşet: 1 ölü

Esenyurt’ta iddiaya göre bir genç, cezaevine kendisi yüzünden girdiğini söylediği kişinin evine gelerek tartışıp darp etti. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle kapıyı açmayan şahıs, evin içinde silahla intihar etti.

Esenyurt'ta bayram sabahında dehşet: 1 ölü

Olay, Mehterçeşme Mahallesi’nde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen Birkan A. (20) isimli zanlı, Kadir A. (17) isimli arkadaşının yaşadığı eve geldi. Cezaevine girmesinden sorumlu tuttuğu Kadir A. ile tartışarak kolundan bıçaklayan zanlı, kendisini içeri kilitledi.

Evde rehin alma ihbarı alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kısa süre sonra olay yerine geldi. Kapıda polisleri gören Birkan A. kapıyı kapatarak yanında getirdiği silah ile intihar etti. Polis ekipleri kapının açılmasının ardından A.’nın kanlar içinde yerde olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Birkan A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Birkan A.'nın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Hafif yaralı Kadir A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili çok yönlü incelemesi devam ediyor.

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