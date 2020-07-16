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16.07.2020 - 09:22 | | İHA

Esenyurt’ta bir kamyon dolusu adamla kavgaya gelmişlerdi, sebebi belli oldu

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta bir kamyon dolusu adam, bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçaklaması olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayın, kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı. Adamların olay sonrası korna çalıp eğlenerek dönmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bir kamyon dolusu adamla kavgaya gelmişlerdi, sebebi belli oldu

Olay, önceki gün 15.30 sıralarında İnönü Mahallesi’nde yaşanmıştı. Kamyonun kasasındaki 10-15 kişilik grup bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçakladıktan sonra kaçmıştı. Konuyla ilgili çalışama yürüten Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini kısa sürede yakaladı. Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği olayda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olayın şüphelilerinin konuyu kendi memleketlerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Adamların olay sonrası korna çalıp eğlenerek dönmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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