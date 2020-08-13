MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
ABONE OL
13.08.2020 - 14:52 | | DHA

Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

İstanbul Esenyurt'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken önce tarağı yere attı, birkaç saniye sonra da kendisi aşağıya düştü. Yaşanan feci olayda çocuk ağır yaralanıp ambulans ile hastaneye kaldırılırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi 1282'nci sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 yaşındaki Salih Abdo 4'üncü katta bulunan evlerinin terasında oyun oynarken tarağı sokağa fırlattı.

Tarağı atmasının birkaç saniye sonrası çocukta metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı çocuğa yardım etti. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Abdo'yu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Salih Abdo'nun önce tarağı fırlatması bir vatandaşın o sırada ne olduğunu anlamak için yukarı baktığı görülüyor.

Görüntülerde Abdo'nun tarağı atmasının birkaç saniye sonrasında kendisininde yere düştüğü, vatandaşların yardımcı olduğu ve ambulans ekiplerinin geldiği görülüyor.

Esenyurtta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4üncü kattan düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidirCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da aile faciası! İntihar eden annesini gördü, bileklerini kesti

İstanbul'da aile faciası! İntihar eden annesini gördü, bileklerini kesti

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki Haber