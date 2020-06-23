23.06.2020 - 16:10 | | DHA
Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.
Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
Çanakkale'de yıldırımın düşme anı böyle kaydedildiSon dakika- Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.