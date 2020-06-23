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23.06.2020 - 16:10 | | DHA

Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.

 

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