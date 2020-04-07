Esenyurt’ta kaçak medikal maske ve tulum operasyonu

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro amirliği ekipleri, izinsiz maske üretildiği ihbarı üzerine Bağlarcesme Mahallesi'nde 117 Sokak'taki bir iş yerine baskın düzenledi.

Baskında 34 koli içerisinde kaçak medikal maske bulundu ve bunların herhangi bir izin almadan üretildiği belirlendi. Yenikent Mahallesi 665 Sokak’taki iş yerine yapılan baskında da 1 koli içerisinde kaçak 600 medikal maske ele geçirildi. Akçaburgaz Mahallesi 3026’ncı Sokak’ta iş yerine yapılan baskında ise 74 tulum ve 7 top kumaş ele geçirildi. 3 iş yeri de mühürlenirken sahipleri hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. El konulan maske ve tulumlar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ARNAVUTKÖY'DE DE OPERASYON

Arnavutköy'de de bir iş yerine düzenlenen baskında ele geçirilen 11 bin maske, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir iş yerinde izinsiz olarak üretilen maskelerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibinin ardından söz konusu iş yerine düzenlenen baskında, 11 bin filtreli maske ele geçirildi. İş yeri sahibi K.K. hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Ele geçirilen maskeler, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.