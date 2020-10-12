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12.10.2020 - 06:23 | | Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ISTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt'ta bir kişi yasadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı.

Esenyurt'ta kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü

 

Olay, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yaşadıkları dairede henüz bilinmeyen bir sebeple karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Esenyurtta kadın cinayeti Eşini bıçaklayarak öldürdü

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Tartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Polis, şüpheli kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Ailenin 4 yaşlarındaki çoğunu polis tarafından koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Esenyurtta kadın cinayeti Eşini bıçaklayarak öldürdü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan bir kişi, bağrışma seslerini duyduklarını müdahale etmek için daireye gittiklerinde ise kapıyı açan kimsenin olmadığını söyledi. Daha sonra adamın karısını öldürdüğünü öğrendiklerini ve polise bildirdiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamalarda bulundu. 'Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil' diyen Bakan Akar, 'Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar' ifadelerine yer verdi.
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