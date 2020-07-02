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02.07.2020 - 10:27 | | DHA

Esenyurt'ta kamyonetin çocuğa çarpması anbean kaydedildi!

İstanbul Esenyurt'ta, aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kamyonet sürücüsü çocuğu hastaneye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta kamyonetin çocuğa çarpması anbean kaydedildi!

Kaza, Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta arkadaşları ile oynayan Suriyeli uyruklu 7 yaşındaki Zekeriya Cellal, aniden yola fırladı.

Bu sırada O.U.'nun kullandığı kamyonet, aniden yola çıkan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Sürücü O.U., otomobilin altından çıkardığı çocuğu kamyonetle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan kontrollerde çocuğun kazada herhangi bir yara almadığı belirlendi. Görgü tanığı bir kişi "Çocuk hızla caddeye koştu. Kamyonet sürücüsü duramayarak çocuğa çarptı. Çocuğu bir otomobilin altına fırlattı. Ambulans beklemeden hemen hastaneye kaldırdık. Sağlık durumu iyi" dedi.

 

'Yürüyemeyen' dilenciyi polis böyle yürüttüHatay'ın İskenderun ilçesinde polisin otomobilden inmesini istediği, bedensel engelli numarası yapan dilenci, yürüyemediğini gerekçe göstererek saatlerce direndi.
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