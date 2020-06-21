Esenyurt'ta korkunç cinayet! 10 yerinden bıçakladılar

Olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk'un evinin önüne çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen 3 kişi geldi. Mehmet Akif Kukuk'u telefonla arayan kişiler konuşma bahanesiyle kapının önüne çağırdı. Telefonla başlayan tartışma üzerine M.Ç., C.K. ve M.Ö Mehmet Akif Kukuk'un evinin önünde beklemeye başladı. Kavga seslerini duyup dışarı çıkan Mehmet Akif Kukuk'un annesi oğlunu kanlar içinde yerde yatarken gördü. Oğlunun yanına koşarak giden anne durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yerinden bıçaklanan Mehmet Akif Kukuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir süre sonra kapının önüne çıkan Mehmet Akif Kukuk ile 3 kişi arasında arbede yaşanmaya başladı. Kukuk'u önce darp eden M.Ç., C.K. ve M.Ö daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Sabıka dosyaları kabarık çıkan M.Ç., C.K. ve M.Ö'nün uyuşturucu satma ve kasten adam yaralama olmak üzere çok sayıda suç dosyalarının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin Kukuk'un dışarı çıkmadan önce beklemeleri ve sonrasında Kukuk'un gelmesiyle birlikte önce darp edip ardından peş peşe bıçakladıkları görüldü. Görüntülerin devamında ise anne Fatma Kukuk'un evden aşağıya inerek oğlunun yanına doğru koşarak gittiği görülüyor.