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26.08.2020 - 12:49 | | DHA

Esenyurt'ta lüks site sakinlerini şok eden olay! 11. kattan düşerek öldü

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi apartmanın 11. katından sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçeşehir Koza Mahallesindeki lüks bir sitede yaşandı. Sitenin 11. katındaki dairede oturan Cemal Türköz (50) iddiaya göre balkondan düştü.

Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Cemal Türköz, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Esenyurtta lüks site sakinlerini şok eden olay 11. kattan düşerek öldü

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü ve çevredekilerin yaralanan Türköz'ü havuzdan çıkarttıkları görülüyor.

 

11'inci kattan düşerek hayatını kaybettiİstanbul Esenyurt'ta bir kişi apartmanın 11. katından sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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