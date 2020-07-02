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02.07.2020 - 10:23 | | DHA

Esenyurt'ta maskesini takmayan kadına 900 TL ceza kesildi!

İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yapan polis ekipleri maske takmayan bir kadına 900 TL ceza kesildi.

Esenyurt'ta maskesini takmayan kadına 900 TL ceza kesildi!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavis tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı. Bankta oturan bir kadının maske takmadığını gören polis ekipleri kadını maske takması konusunda uyardı. Kadın sigara içtiği için maske takmadığını söyledi.

Yanında maske olmasına rağmen polisin, uyarılarına aldırmayarak maske takmayan kadına cezai işlem uygulamak için kimliğini istedi. Yanında kimliği olmadığını söyleyen kadın, yakınını arayarak kimliğin fotoğrafını göndermesini istedi. Polisler kimlik fotoğrafının gelmesinin ardından kadına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza kesti. Kalp hastası olduğu için maske takamayacağını söyleyen kadın, polisin kestiği cezanın tutanağını imzalamadan meydandan uzaklaştı.

 

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