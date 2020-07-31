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31.07.2020 - 12:23 | | DHA

Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; Esenyurt'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kaza saat 11.30 sıralarında Esenyurt Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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