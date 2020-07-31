31.07.2020 - 12:23 | | DHA
Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Gelen son dakika haberine göre; Esenyurt'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Kurbanlık kaçtı, sahipleri peşinden koştu! "Kurban olduğum gel..."Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler; "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.