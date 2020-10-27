Ä°stanbul Esenyurt minibÃ¼s hattÄ±nda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da yolcu almasÄ± gereken minibÃ¼sler tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Buna bir de maskeyi hiÃ§ takmayan ya da Ã§enesinin altÄ±nda taÅŸÄ±yan dolmuÅŸ ÅŸofÃ¶rleri eklenince ortaya akÄ±l almaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§Ä±ktÄ±.

YoÄŸunluk sebebiyle minibÃ¼sler iÃ§inde zaman zaman tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu tartÄ±ÅŸmalardan biri de kameralara yansÄ±dÄ±.





