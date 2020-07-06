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06.07.2020 - 09:39 | | DHA

Esenyurt'ta minibüsten 35 yolcu çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt'ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı. Esenyurt'ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı. Minibüs sürücüsünde hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 104 lira idari para cezası uygulandı.

Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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