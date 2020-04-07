Esenyurt'ta mobilya fabrikasÄ±nda yangÄ±n

Esenyurt, Osmangazi Mahallesi 3127 Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasÄ±nda saat 02.30 sularÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YoÄŸun dumanÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yangÄ±na bir Ã§ok ilÃ§eden itfaiye ekipleri de yardÄ±m amacÄ±yla geldi. Fabrikadaki yangÄ±n ise ekiplerin yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nda can kaybÄ± yaÅŸanmazken fabrikada bÃ¼yÃ¼k Ã§apta hasar meydana geldi.Â