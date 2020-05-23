Esenyurt'ta otomobilde bırakılan ve korkudan ağlayan çocukları polis sakinleştirdi

Olay, Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Eşi, erkek kardeşi ve 3 çocuğu ile beraber alışveriş yapmaya çıkan bir kişi, 3 çocuğunu otomobil içinde bırakarak markete girdi. Anne, babalarının gelmesini bekleyen çocuklar bir süre sonra tedirgin olup korkudan ağlamaya başladı.

Çocukların otomobil içinde ağladığını gören bir kişi markete giderek otomobilin plakasını anons ettirdi ancak alışverişe giren anne ve baba geri dönmedi. Aradan bir saatin geçmesinin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Polisler bir süre çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra marketten çocukların amcası çıktı ardından da baba ve anne otomobil başına geldi. Yasağa rağmen çocuklarını dışarı çıkaran babaya idari para cezası kesildi.