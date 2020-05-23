MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta otomobilde bırakılan ve korkudan ağlayan çocukları polis sakinleştirdi
ABONE OL
23.05.2020 - 15:12 | | DHA

Esenyurt'ta otomobilde bırakılan ve korkudan ağlayan çocukları polis sakinleştirdi

İstanbul Esenyurt'ta çocuklarını otomobile bırakıp markete giren anne ve baba ortalığı birbirine kattı. Otomobil içinde korkudan ağlayan çocukları esnaf ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Babaya 3 bin 180 TL ceza kesildi.

Esenyurt'ta otomobilde bırakılan ve korkudan ağlayan çocukları polis sakinleştirdi

Olay, Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Eşi, erkek kardeşi ve 3 çocuğu ile beraber alışveriş yapmaya çıkan bir kişi, 3 çocuğunu otomobil içinde bırakarak markete girdi. Anne, babalarının gelmesini bekleyen çocuklar bir süre sonra tedirgin olup korkudan ağlamaya başladı.

Çocukların otomobil içinde ağladığını gören bir kişi markete giderek otomobilin plakasını anons ettirdi ancak alışverişe giren anne ve baba geri dönmedi. Aradan bir saatin geçmesinin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Polisler bir süre çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra marketten çocukların amcası çıktı ardından da baba ve anne otomobil başına geldi. Yasağa rağmen çocuklarını dışarı çıkaran babaya idari para cezası kesildi.

Esenyurtta otomobilde bırakılan ve korkudan ağlayan çocukları polis sakinleştirdi

Antalya'da evli kadına taciz iddiası karı-kocanın hastanelik eden sopalı dayağıyla bittiAntalya’nın Gazipaşa ilçesinde, iddiaya göre kendisiyle ilişkiye girmesi için telefonla tehdit e adamı evine çağıran evli kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı. Olay yerine gelen polis, yarı baygın halde bulduğu adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.Edinilen bilgilere göre olay Koru mahallesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve bir çocuğu bulunan Hatice Yaman, kendisini telefonlara arayarak ilişki teklifinde bulunduğunu iddia ettiği 45 yaşındaki Kadir Ö’yü eşinin evde olduğu saatte evine çağırdı. Motosikletiyle Hatice Yaman’ın evine giden Kadir Ö., iddiaya göre eve girer girmez Hatice Yaman’a saldırdı. Evde bekleyen Hatice Yaman’ın eşi Veysel Yaman, eline geçirdiği sopayla Kadir Ö’ye saldırdı. Hatice Yaman’ın eşine yardım etmesiyle Kadir Ö. hastanelik oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika...Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı

Son dakika...Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı

Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

Son dakika! Anne babasını öldürüp, polise teslim oldu

Son dakika! Anne babasını öldürüp, polise teslim oldu

Sıradaki Haber