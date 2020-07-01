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01.07.2020 - 17:35 | | DHA

Esenyurt'ta polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı; Kaza anı kamerada

Esenyurt'ta polis denetiminden kaçan lüks araçtaki şüpheliler kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken araçtan poşet içinde para, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Lüks araçtaki 2 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı. Kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası şüpheliler yakalandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah, polis telsizi, poşet içinde para ve metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin refüje çıkarak tabelaya çarptığı görülüyor.

Polisten kaçmak isterken kaza yaptılarİstanbul Esenyurt'ta polis denetiminden kaçan lüks araçtaki şüpheliler kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken araçtan poşet içinde para, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde çıktı.
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