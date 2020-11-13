13.11.2020 - 13:21 | | DHA
Esenyurt'ta "sanal bahis" operasyonu
İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, sanal bahis oynatan bir iş yerine baskın düzenledi. Bilgisayar üzerinden kumar oynayan şahıslara 6 bin 125 TL idari para cezası kesildi.
İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sanal bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerini basan ekipler, şahısların bilgisayar üzerinden sanal olarak tombala oynadıklarını tespit etti. İş yerinde bulunan şahıslara 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız iş yeri belediye ekiplerince mühürlenirken, 5 adet harddisk ve 1 adet dizüstü bilgisayara da el konuldu.
İş yeri sahibi Ö.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecekİzmir'i vuran depremin ardından Marmara Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarını işaret eden Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, "İnsanlara etkisi bakımından 'katil fay' olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir. Burada oluşacak olan deprem aynı zamanda tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir" dedi.