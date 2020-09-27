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27.09.2020 - 14:31 | | DHA

Esenyurt’ta silahlı kavgada ölen taksici iki kardeş toprağa verildi

Esenyurt'ta taksiciler arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişiden, kardeş olan Cengiz ve Yavuz Dayanmaz'ın cenazeleri toprağa verildi.

Esenyurt’ta silahlı kavgada ölen taksici iki kardeş toprağa verildi

Esenyurt Meydanı’nda bulunan taksi durağında dün sabah saatlerinde yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk’ün cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri sona eren kişilerin cenazeleri, Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki gasilhaneye götürüldü. Burada cenaze namazlarının kılınmasının ardından kardeş olan Cengiz ve Yavuz Dayanmaz’ın cenazeleri Esenyurt Gülvadi Mezarlığı’na götürüldü. Mezarları başında dua edilen ve helallik istenen Cengiz ve Yavuz Dayanmaz toprağa verildi.

Aynı olayda hayatını kaybeden Sinan Öztürk’ün de Ağrı’da defnedileceği öğrenildi.

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