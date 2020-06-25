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25.06.2020 - 14:32 | | DHA, İHA

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu

Son dakika haberi... Esenyurt’ta askere gitmek isteyen gençlerin Kovid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 testi yaptırmak için gelen gençlerin, bekleyişi sırasında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Öte yandan Eskişehir’de de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle duruşmaların yeniden başladığı adliye binasına girmek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Girişteki sırada olanların maske taktığı; ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözlendi.

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu

İstanbul Esenyurt’ta askere gidecek gençler toplum sağlık merkezinde Kovid-19 testinden geçti. Test yaptırmak için Esenyurt Sağlık merkezi önünde toplanan gençler Kovid 19 testi bekleyişi sırasında sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Görevlilerin sık sık uyarılarda bulunduğu askere gidecek gençlerin yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını sık sık ihlal ettikleri görüldü.

Sırada bekleyen bir genç, “Askerlik muayenesi için geldik. Böyle olacağı belliydi. Virüsten korkuyor herkes. Bir önlem alınmalıydı” diye konuştu.

Esenyurtta sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu

ESKİŞEHİR'DE DE ADLİYE ÖNÜNDE KUYRUK

Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen duruşmaların görülmesine, normalleşme süreciyle tekrar başlanırken, Eskişehir’de duruşmaları için adliyeye gelenler, uzun kuyruk oluşturdu. Bugün sabah saatlerinden itibaren duruşmaları için adliye binasına gelen kişiler, girişte sıra oluşturdu. Kuyruktakilerin maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat etmedikleri gözlendi. Polis ekipleri, adliyeye gelenlerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yaparak, girişlerine izin verdi.

 

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Esenyurt'ta sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu

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