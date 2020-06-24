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24.06.2020 - 11:12 | | DHA

Esenyurt'ta su baskınında kurtarılan 3 çocuğun annesi evine geldi

İstanbul Esenyurt'ta 1272. Sokakta bulunan evlerinde dün etkili olan yoğun yağışta boğulma tehlikesi geçiren 2, 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken, anneleri eve geldi.

Esenyurt'ta su baskınında kurtarılan 3 çocuğun annesi evine geldi

Zemin kattaki dairede oturan Suriye uyruklu Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk ile çocukları Ahmet (5), Muhammed (3) ve Rehaf Mervan (2) su basan evden kurtarılmıştı. Baba ve çocukların hastanedeki tedavileri devam ediyor. Bugün ise anne Avzye Zireyk aile yakınları olan ve çocukları kurtarmak için sel sularına giren Muhammed Kordi ile birlikte evine geldi. Anne Ziyrek zabıta ile görüştü. Konuşmak istemeyen anne, yetkililerle görüştükten sonra buradan ayrıldı.

"SUYUN ALTINA GİRDİM"

Sel sularında yüzerek çocukları kurtaran aile yakını Muhammed Kordi, "Çocukların durumu iyi. Hepsi içeriden çıktı, çocuklar ve babaları hastanede. Babanın durumu da daha iyi. Ben de bu binada oturuyorum" dedi.

Kordi, çocukların kurtarılma anı ile ilgili olarak ise, "Bu camları kırdık ama bir şey göremedik. Aşağıya gittim, suyun altına girdim. Arka taraftan camlar kırıldı, oradan çıkarıldılar" şeklinde anlattı.

EV KULLANILMAZ HALDE

Çocukların kurtarıldığı ev ise harabeye dönmüş durumda. Evin ön ve çocukların kurtarıldığı arka tarafında demirler kesilmiş, camlar ise kırık. Evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, zeminde ise suların çekilmesine rağmen çamur yığınının olduğu görülüyor.

 

 

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