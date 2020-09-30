Esenyurt'ta taksicilerin ölümü sonrası 4 taksi durağı kaldırıldı

Esenyurt'ta geçen cumartesi meydanda bulunan taksi durağında yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen duraklara yönelik işlem yapmış, 4 taksi durağı mühürlenerek kapatılmıştı. Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asılmıştı. Taksi durağı olarak kullanılan yapılar kaldırılmayınca sabah saatlerinde gelen belediye ekipleri taksi duraklarını vinç yardımıyla kaldırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.