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30.09.2020 - 16:48 | | DHA

Esenyurt'ta taksicilerin ölümü sonrası 4 taksi durağı kaldırıldı

Esenyurt'ta taksiciler arasında geçen cumartesi günü yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmesi üzerine taksi durağı olarak kullanılan 4 yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Esenyurt'ta taksicilerin ölümü sonrası 4 taksi durağı kaldırıldı

Esenyurt'ta geçen cumartesi meydanda bulunan taksi durağında yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen duraklara yönelik işlem yapmış, 4 taksi durağı mühürlenerek kapatılmıştı. Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asılmıştı. Taksi durağı olarak kullanılan yapılar kaldırılmayınca sabah saatlerinde gelen belediye ekipleri taksi duraklarını vinç yardımıyla kaldırdı.

 

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