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18.05.2020 - 12:10 | | DHA

Esenyurt'ta "trafik" tartışması cinayetle sonuçlandı

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde saat 00.30 da meydana gelen kavgada Onur Karamemiş (39) tabancayla vurularak öldürüldü. 14 gün sonra polise teslim olan cinayet zanlısı Yiğit D.(21) olayın yol verme ve geçme yüzünden çıkan kavga sonucu meydana geldiğini söyledi. Yiğit D., tutuklandı.

Esenyurt'ta "trafik" tartışması cinayetle sonuçlandı

Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler soruşturma başlattı. Polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için harekete geçerken 14 Mayıs'ta polise teslim olan Yiğit D., cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Şüpheli ifadesinde kendi araçlarıyla seyir halindeyken trafikte yol verme geçme yüzünden bir başka araçla tartışmaya başladıklarını, tartıştıkları kişinin bir süre sonra aracıyla önlerini kestiklerini anlattı. O kişinin silahını çıkararak iki el ateş ettiğini iddia eden şüpheli, kendisinin de bir el ateş ederek olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelinin daha önceden uyuşturucu, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, evden hırsızlık suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yetkililer, ailesinin Onur Karamemiş'in bir haraç çetesi tarafından öldürüldüğü yönünde iddiaları bulunduğunu, bu konunun da araştırıldığını söylediler.

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