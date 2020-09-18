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18.09.2020 - 16:43 | | DHA

Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede

Esenyurt'ta zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan arbedede 7 kişi yaralandı. Polis konuyla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede

Olay, 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi 869 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcıların araçlarının olduğu yere gelen bir grup zabıta, sebze satıcılarından satış yapmamalarını istedi. Satıcılar, bu duruma karşı gelerek zabıta görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra arbedeye dönüştü.

Çıkan arbedede biri zabıta görevlisi olmak üzere 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Seyyar satıcıların araçlarında hasar meydana gelirken araç camlarında kırıklar olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Esenyurtta zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede

Taha Akyol'u 43 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheliler adliyede!Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.
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